Меркель снова созвонилась с Путиным из-за провокации Киева

Разговор состоялся по инициативе германской стороны

В понедельник вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Путин и Меркель обсудили также инцидент в Керченском проливе, выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности.

Напомним, конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. При этом уже в ночь на 27 ноября Путин обсудил по телефону ситуацию с Меркель.