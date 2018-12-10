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Меркель снова созвонилась с Путиным из-за провокации Киева

22:47
  • понедельник
  • 10 декабря 2018

Разговор состоялся по инициативе германской стороны

В понедельник вечером состоялся телефонный разговор Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи  с намерениями администрации США выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Путин и Меркель обсудили также инцидент в Керченском проливе, выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности.

Напомним, конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. При этом уже в ночь на 27 ноября Путин обсудил по телефону ситуацию с Меркель.

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