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Появилось видео перелета российских Ту-160 в Венесуэлу

09:58
  • вторник
  • 11 декабря 2018

На отдельных участках маршрута Ту-160 сопровождали истребители НАТО

Два "Белых лебедя" прилетели в Венесуэлу. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 примут участие в совместных учениях.

Самолеты преодолели более десяти тысяч километров. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. Приземлились Ту-160 в международном аэропорту венесуэльской столицы, сообщает "ТВ Центр". На отдельных участках маршрута  российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители НАТО.

Как отметили в Минобороны России, трансатлантический перелет проходил в полном соответствии с международным правом.

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