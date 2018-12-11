Появилось видео перелета российских Ту-160 в Венесуэлу

На отдельных участках маршрута Ту-160 сопровождали истребители НАТО

Два "Белых лебедя" прилетели в Венесуэлу. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 примут участие в совместных учениях.

Самолеты преодолели более десяти тысяч километров. Их маршрут пролегал над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского и Карибского морей. Приземлились Ту-160 в международном аэропорту венесуэльской столицы, сообщает "ТВ Центр". На отдельных участках маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители НАТО.

Как отметили в Минобороны России, трансатлантический перелет проходил в полном соответствии с международным правом.