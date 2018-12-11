В Британии заявили о начале Третьей мировой

Адмирал Уэст рассказал о "политике балансирования на грани" серьезного конфликта

Нынешняя ситуация в мире похожа на ту, что сложилась перед началом Первой мировой войны, уверен бывший командующий Королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст. По его словам, в первую очередь, это связано с напряженными отношениями с Россией.

Уэст обратил внимание на обстановку в Донбассе, а также произошедшее в Керченском проливе. После этого президент Украины Петр Порошенко начал заявлять о якобы готовящемся вторжении России и попросил помощи у стран НАТО.

По словам британского адмирала, перед Первой мировой в мире велась "политика балансирования на грани войны". В связи с этим он предупредил об опасности размещения кораблей НАТО в Черном море, сообщает News.ru.

"Именно это привело к Первой мировой войне. Хотя толчком к ней послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, однако тогда велась политика балансирования на грани войны", - сказал Уэст в интервью Daily Star.

При этом он подчеркнул, что НАТО не станет вмешиваться в конфликт на Донбассе даже если Россия затеет там полномасштабную войну. Уэст добавил, что альянс не расценит это как нападение на одну из его стран.

При этом он подчеркнул, что Запад должен продолжать оказывать давление на Россию и "ударить по каждому олигарху". По его словам, для этого нужно заморозить активы в Великобритании и по всему миру, а также не давать "им распихивать деньги по налоговым гаваням".

Отношения Москвы со многими странами Запада ухудшились после 2014 года. В марте в Крыму был проведен референдум о воссоединении с Россией. В итоге полуостров стал частью Российской Федерации, но ни Киев, ни ряд западных стран не признали итогов плебисцита. Кроме того, масла в огонь подлило и начало вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В итоге США и Евросоюз ввели санкции и обвинили Москву в участии в боевых действиях в Донбассе. Однако Кремль неоднократно подчеркивал, что Россия стороной конфликта на юго-востоке Украины не является.

Кроме того, в марте 2018 года стало известно об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, в июне пострадала пара британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс, которая в итоге скончалась. Власти Великобритании заявили, что все они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". Лондон отметил, что его разрабатывали советские ученые.

Первая мировая война началась 28 июля 1914 года и продлилась до 11 ноября 1918-го. Формальным поводом стали события в городе Сараево. Там 19-летний студент Гаврило Принцип убил австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его морганатическую жену Софию Хотек.