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Под Москвой школьница выпала с 7 этажа в сугроб и выжила

08:20
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Девочка доставлена в больницу

14-летняя девочка выпала из окна, расположенного на седьмом этаже жилого дома. Школьницу нашла мама.

Ребенка экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у девочки перелом ребра и разрыв мочевого пузыря. Пострадавшая прооперирована. Она находится в реанимации, врачи дают благоприятный прогноз по выздоровлению ребенка, передает МК.

Выжить школьнице удалось благодаря сугробу, в который она упала. Родители предполагают, что девочка решила проветрить комнату и случайно сорвалась.

 

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