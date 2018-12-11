Под Москвой школьница выпала с 7 этажа в сугроб и выжила

Девочка доставлена в больницу

14-летняя девочка выпала из окна, расположенного на седьмом этаже жилого дома. Школьницу нашла мама.

Ребенка экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у девочки перелом ребра и разрыв мочевого пузыря. Пострадавшая прооперирована. Она находится в реанимации, врачи дают благоприятный прогноз по выздоровлению ребенка, передает МК.

Выжить школьнице удалось благодаря сугробу, в который она упала. Родители предполагают, что девочка решила проветрить комнату и случайно сорвалась.