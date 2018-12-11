"Прилипнет мгновенно": Самую популярную песню XX века попросили не слушать

Хит был написан в 1975 году

Самой популярной песней XX века стало произведение британской группы Queen - Bohemian Rhapsody (Богемская рапсодия). Хит набрал 1,5 миллиона прослушиваний на стриминг-сервисах.

Кроме того песня трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard. Написал нетленку Фредди Меркьюри в 1975 году, передает "Газета.ру".

Между тем пользователи Сети в шутку призывают не слушать композицию Queen. По мнению меломанов, хит мгновенно "забирается" в голову и потом избавиться от песни просто невозможно. "Вы будете напевать ее несколько дней подряд", - уверяют поклонники Bohemian Rhapsody.