ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Прилипнет мгновенно": Самую популярную песню XX века попросили не слушать

08:33
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Хит был написан в 1975 году

Самой популярной песней XX века стало произведение британской группы Queen - Bohemian Rhapsody (Богемская рапсодия). Хит набрал 1,5 миллиона прослушиваний на стриминг-сервисах.

Кроме того песня трижды входила в список Hot 100 по версии Billboard. Написал нетленку Фредди Меркьюри в 1975 году, передает "Газета.ру".

Между тем пользователи Сети в шутку призывают не слушать композицию Queen. По мнению меломанов, хит мгновенно "забирается" в голову и потом избавиться от песни просто невозможно. "Вы будете напевать ее несколько дней подряд", - уверяют поклонники Bohemian Rhapsody.

Главное сегодня
Группа Queen
Группа Queen
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.