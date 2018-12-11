В Сирии выросшие среди террористов дети начали новую жизнь

В Алеппо открылся центр реабилитации для детей, которых боевики заставляли воевать

Власти Сирии планируют открыть во всех регионах страны реабилитационные центры для пострадавших в ходе войны, в том числе детей, находившихся у боевиков. Одной из первых такая школа появилась в Алеппо. Там учатся подростки, которых террористы заставили взять в руки оружие.

Один - из Узбекистана. Второй - из Уйгурской автономии. Сильно напуганы. Единственное, чего хотят - это вернуться домой. Оба едва не оказались среди десятков, если не сотен своих сверстников, которых боевики заставляли воевать.

Эти дети в Алеппо, как Мухаммад и Надир, тоже росли среди боевиков. Во время войны школа была закрыта. Многие семьи уехали, но немало и таких, кто оставался с террористами и поддерживал так называемых революционеров, отмечает "ТВ Центр". В школе детей не делят на своих или чужих. Принимают всех. Сегодня здесь 2700 учеников. 400 из них - из неполных семей.

Детей из семей, где родители так или иначе были связаны с боевиками, на самом деле узнать не сложно. Они не так общительны, замкнуты, а на уроках, почти всегда сидят, скрестив руки на груди. Психологи называют эту позу защитной.

Но это не потому, что они не доверяют педагогам или другим детям. А потому, говорят учителя, что пережили и обстрелы, и гибель родных.

"Когда пришли боевики, наш квартал часто обстреливали, мы не понимали, откуда летят снаряды. Однажды мой отец с родственниками работали на крыше, вдруг - сильный взрыв, папе осколки попали в спину, и он умер, остальных ранило", - рассказала Райян Махми.

Страх, таким как Ряйян, не позволяет сразу почувствовать себя комфортно в новой среде. Тем более, если учесть, что многих воспитывали в радикальных семьях.

"Вначале было очень трудно. Даже во время исполнения нашего национального гимна они смотрели на друг на друга и не понимали ничего. Раньше они общались с нами как враги. Но, слава богу, мы смогли изменить их", - сообщила директор школы Амина Харири.

Этих детей никто не считает изгоями. Не дразнит, не обзывает. Они для своих одноклассников – самые обычные мальчики и девочки.

Педагоги говорят, что адаптировать детей к нормальной жизни не просто. Нужно время. По словам психологов, лучший способ работы с "трудными" воспитанниками – простое человеческое общение. А в школе их еще стараются привлекать к разным мероприятиям. Возят на экскурсии, приглашают в театральный кружок.

Сегодня власти Сирии планируют создать отдельный реабилитационный центр для детей. В основном, подростков.

"Наш центр открыт для детей, которых родители насильно отвезли к боевикам и заставляли учиться воевать, им будут преподавать основы религиозного воспитания – настоящие мусульманские ценности, а не те радикальные идеи, которые боевики силой вбивали в сознание маленьких детей", - заявила замминистра комиссии по примирению САР Диана Хаддур.

Психологи работают и с семьями. В основном, мамами. С отцами сложнее. Приглашают на субботники, школьные праздники. Обязательно хвалят их детей за успехи. Важно, по словам педагогов, поменять менталитет не только школьников, но и родителей.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр", Алеппо.