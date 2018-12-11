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Эксперт назвала провокацией "причастность" России к протестам во Франции

10:52
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Протесты "желтых жилетов" во Франции Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Речь зашла о мнимой причастности России к беспорядкам в Париже и падении рейтинга Эмманюэля Макрона.

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили непрекращающиеся больше месяца протесты "желтых жилетов" во Франции и обвинения в адрес России в причастности к этим событиям. На вопросы ведущего ответила Вероника Крашенинникова, советник гендиректора МИА "Россия сегодня".

"Вопрос в том, кто организовывал события. И ведь другие обвинения последовали со стороны Украины. Они заметили двух французов с флагами Донбасса. Нужно сказать, что это какая-то провокационная деятельность этих самых французов, и это они призваны перевести так называемые стрелки на Россию", - сказала эксперт.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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Вероника Крашенинникова, советник гендиректора МИА "Россия сегодня"
Вероника Крашенинникова, советник гендиректора МИА "Россия сегодня"
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