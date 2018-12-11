Украинский моряк в московском СИЗО плачет от российских песен

Задержанные украинцы послали письма на родину

Находящиеся в СИЗО украинские моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко рассказали о нелегкой жизни за стенами следственного изолятора. В частности, они пожаловались на "пытки" песнями "Русского радио".

Об этом моряки написали в письмах. Причем, на русском языке. Их опубликовали украинские СМИ.

Эйдер – самый молодой из задержанных в Керченском проливе. По его словам, ему особенно невыносимо сидеть в СИЗО и слушать русские песни. Проблема в том, что другой радиостанции в изоляторе нет. Также моряк пожаловался, что ему тяжело сидеть в четырех стенах и не знать никаких новостей, сообщает ТСН. Единственную информацию из внешнего мира он получает только из выпусков новостей на том же "Русском радио".

Еще один задержанный украинский моряк Андрей Артеменко сообщил, что письмо на русском языке ему помог написать сокамерник. На состояние здоровья он не жалуется. По его словам, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В итоге оба моряка выразили надежду на то, что украинские власти смогут вернуть их домой.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Тогда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Они нарушили границу. На борту находились 24 украинских моряка. Из них трое получили ранения. Это Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока.