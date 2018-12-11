ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский моряк в московском СИЗО плачет от российских песен

09:40
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Задержанные украинцы послали письма на родину

Находящиеся в СИЗО украинские моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко рассказали о нелегкой жизни за стенами следственного изолятора. В частности, они пожаловались на "пытки" песнями "Русского радио".

Об этом моряки написали в письмах. Причем, на русском языке. Их опубликовали украинские СМИ.

Эйдер – самый молодой из задержанных в Керченском проливе. По его словам, ему особенно невыносимо сидеть в СИЗО и слушать русские песни. Проблема в том, что другой радиостанции в изоляторе нет. Также моряк пожаловался, что ему тяжело сидеть в четырех стенах и не знать никаких новостей, сообщает ТСН. Единственную информацию из внешнего мира он получает только из выпусков новостей на том же "Русском радио".

Еще один задержанный украинский моряк Андрей Артеменко сообщил, что письмо на русском языке ему помог написать сокамерник. На состояние здоровья он не жалуется. По его словам, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

В итоге оба моряка выразили надежду на то, что украинские власти смогут вернуть их домой.

Провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Тогда российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины. Они нарушили границу. На борту находились 24 украинских моряка. Из них трое получили ранения. Это Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока.

Новости по теме
Задержанный матрос Андрей Эйдер
Задержанный матрос Андрей Эйдер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.