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Украинцев запугивают военным вторжением России

09:30
  • вторник
  • 11 декабря 2018

СБУ выпустила специальные буклеты

На Украине людям раздают информационные буклеты, в которых СБУ пугает граждан возможностью российского военного вторжения. В частности, в листовках описывается вымышленная деятельность спецслужб России и использование в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата.

"Российские спецслужбы целенаправленно инспирируют межконфессиональные конфликты на территории Украины, сочетая их с провокациями прямой террористической направленности", - заявил председатель СБУ Василий Грицак, комментируя появившиеся буклеты.

Материалы изданы на двух языках - украинском и английском. В буклетах есть специальные QR-коды, которые дают возможность получить доступ к "фактам российской преступной деятельности".

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