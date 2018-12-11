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Помпео осадили после комментария о полете Ту-160

09:52
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Госсекретарь США назвал растратой полет российских самолетов в Венесуэлу. Ответ из Совфеда не заставил долго ждать

Полет российских самолетов Ту-160 в Венесуэлу – это растрата госсредств, поделился своим мнением в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео. Так он прокомментировал сообщение Минобороны России об успешной переброске стратегических ракетоносцев.

По мнению американского политика, власти России и Венесуэлы "разбазаривают деньги" и "подавляют свободу", пока их "граждане страдают". В сообщении Помпео также указывается, что  именно так народам двух стран необходимо рассматривать перелет Ту-160, пишет Газета.Ru.

На комментарий госсекретаря отреагировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. "Не ему определять, на что тратить деньги нашему правительству и не ему давать оценку. Пусть лучше вспомнит, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков",  -прокомментировал сенатор RT.

Джабаров уверен, что заявление Помпео не украшает его как главу Госдепа. Он также припомнил США  "цветные революции" в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также поддержку террористов в Сирии.

Ранее российские стратегические ракетоносцы ТУ-160 прилетели в Венесуэлу. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров, чтобы принять участие в совместных учениях. На отдельных участках маршрута  российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители НАТО.

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