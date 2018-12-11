Помпео осадили после комментария о полете Ту-160

Госсекретарь США назвал растратой полет российских самолетов в Венесуэлу. Ответ из Совфеда не заставил долго ждать

Полет российских самолетов Ту-160 в Венесуэлу – это растрата госсредств, поделился своим мнением в Twitter госсекретарь США Майкл Помпео. Так он прокомментировал сообщение Минобороны России об успешной переброске стратегических ракетоносцев.

По мнению американского политика, власти России и Венесуэлы "разбазаривают деньги" и "подавляют свободу", пока их "граждане страдают". В сообщении Помпео также указывается, что именно так народам двух стран необходимо рассматривать перелет Ту-160, пишет Газета.Ru.

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 11, 2018

На комментарий госсекретаря отреагировал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. "Не ему определять, на что тратить деньги нашему правительству и не ему давать оценку. Пусть лучше вспомнит, на что тратятся деньги американских налогоплательщиков", -прокомментировал сенатор RT.

Джабаров уверен, что заявление Помпео не украшает его как главу Госдепа. Он также припомнил США "цветные революции" в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также поддержку террористов в Сирии.

Ранее российские стратегические ракетоносцы ТУ-160 прилетели в Венесуэлу. Самолеты преодолели более десяти тысяч километров, чтобы принять участие в совместных учениях. На отдельных участках маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители НАТО.