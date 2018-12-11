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Дорожные камеры научат различать марки авто

09:44
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Нейросеть заработает к Новому году

Столичные дорожные камеры уже в текущем месяце начнут автоматически определять марку машины-нарушителя. Специально созданная нейросеть будет работать по принципу системы распознавания лиц.

Как рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, пока камеры сами вычисляют только госномер, а марку уже вручную ищут сотрудники Госавтоинспекции. Автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке писем о штрафах. Также данная система поможет бороться с угонщиками, пишет газета "Известия".

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