С работой космонавтов по осмотру дыры в "Союзе" возникли сложности

Причину появления отверстия нужно успеть установить до 20 декабря

Не менее шести часов понадобится космонавтам для того, чтобы снаружи добраться до отверстия и провести необходимые работы для выяснения причин происхождение дыры в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09". Однако выход космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева в открытый космос осложняется тем, что пристыкованные к МКС корабли не предназначены для перемещения по ним в рамках внекорабельной деятельности.

Кроме того, на "Союзах" нет специальных приспособлений, в том числе, поручней. Держаться им будет не за что. В итоге Кононенко придется "стоять на стреле". Это специальная длинная балка, за которую можно зацепиться. Прокопьев будет управлять стрелой.

В случае, если на обшивке будет видна мастика, это значит, что дырка была сделана на земле, возможно, на этапе создания корабля, пишет газета "Известия". Всю операцию космонавты должны успеть провести до 20 декабря. Именно в этот день запланировано возвращение корабля "Союз МС-09" на Землю. При его посадке бытовой отсек сгорит в плотных слоях атмосферы.

Ранее госкомиссия сообщила, что корабль "Союз МС-09", в бытовом отсеке которого обнаружили отверстие, вернется на Землю в конце декабря.

В конце августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз" обнаружили утечку воздуха. Началось резкое падение давления. В итоге экипаж обнаружил небольшую трещину, и российские космонавты закрыли отверстие герметиком.