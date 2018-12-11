Помощник втянул Порошенко в скандал с секс-услугами

​Очередная "подстава" со стороны Юрия Бирюкова

Раскрыты новые скандальные данные о деятельности приближенных президента Украины Петра Порошенко перед грядущими выборами. По словам украинского журналиста Владимира Бойко, фирма советника украинского лидера по вопросам армии Юрия Бирюкова занималась организацией проституции за рубежом.

Бойко отметил, что в 2012 году Бирюков создал туристическую сеть "Куда угодно". На место директора он назначил свою супругу. На сайте фирмы можно было увидеть рекламу секс-услуг на территории Италии, Франции и Бельгии. Также там публиковались фото моделей в весьма откровенной форме. К ним прилагались контактные данные. Все завершилось уголовным делом со стороны СБУ в феврале 2013 года.

По данным следователей, объявления публиковал сам Бирюков. Сотрудники СБУ провели у него дома и в офисе обыски.

"Бирюкову удалось откупиться, вину на себя взял один из его сотрудников, который заключил сделку с прокурором и был освобожден от наказания", - написал Бойко в своем Facebook.

Тем не менее, произошедшее окончательно подорвало финансовое состояние Бирюкова. Ему удалось отвести от себя удар СБУ, но для этого он "залез в колоссальные долги". Сеть "Куда угодно" прекратила свою деятельность, а к юрлицу, которое работало под этой торговой маркой, были поданы иски от кредиторов. По факту получилось, что помощник втянул Порошенко в секс-скандал.

"Возможно, Петра Алексеевича и не очень радует то обстоятельство, что в его окружении нет ни одного порядочного человека, которого можно отправить представлять президента в телепрограмме. Но что поделаешь – какое ехало, такое и встретило", - подчеркнул Бойко.

Он добавил, что проверка отчетов Бирюкова" показала, что у Порошенко "проблема не только с Армией и Языком, но и с Верой, - воруют безбожно".

Информацию журналиста подтвердило издание "Страна.ua". Учредителями фирмы являются Татьяна и Юрий Бирюковы. Между тем, сам Бирюков в 2014 году, начал волонтерскую деятельность и создал фонд "Крылья Феникса". От его имени он собирал деньги на нужды армии. Став советником президента, сбор денег ускорился. Только в конце 2014 года фонд получил 50 миллионов гривен (более 1,5 миллиона евро).

Юрий Бирюков не в первый раз втягивает Петра Порошенко в скандалы. На прошлой неделе депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук подверг критике помощника украинского лидера за то, что тот говорил на русском языке в эфире передачи "Народ против". Парламентарий напомнил, что президент выбрал такой предвыборный лозунг "Армия. Язык. Вера". Теперь Мосийчук считает, что Бирюков сам же и подставляет Порошенко своей тягой к русскому языку.

Ранее стало известно, что действующий президент Украины стремительно теряет рейтинг перед выборами. Отмечалось, что дело именно в том, что из трех главных для Украины вопросов – "армия – язык – вера" – он провалил два.