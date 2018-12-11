Такое непозволительно: Медведева поставила себя выше Бузовой

Instagram у фигуристки дороже, чем у телеведущей

Агент известной российской фигуристки Евгении Медведевой Леван Матуа рассказал об успехах 19-летней спортсменки за пределами ледовой площадки. В частности, он подчеркнул, что Евгения является лидером по числу рекламных контрактов в российском фигурном катании.

Это отражается и в медиапространстве. Так, по словам Матуа, рекламный пост у Медведевой в Instagram стоит дороже, чем у многих звезд шоу-бизнеса. В частности, по этим показателям она опережает даже знаменитую телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

"У нее [Бузовой] Instagram - это клад брендов, абсолютная коммерция. Мы, конечно, себе такого позволить не можем, и поэтому удерживаем такую расценку", — отметил агент. При этом, конкретных расценок он не назвал, передает "Бизнес Online".

Также Матуа подчеркнул, что ведет страницу в Instagram фигуристки сам. Евгения же давно не уделяет много внимания соцсетям. В частности, перед Олимпиадой-2018 у неё на протяжении пяти месяцев не выходило ни одного поста.

Евгения Медведева дважды заняла вторые места на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В женском одиночном катании она уступила в споре за золото еще одной россиянке Алине Загитовой.

В мае 2018-го Медведева прекратила свое сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и начала тренировки у канадского специалиста Брайана Орсера. При этом, она продолжает представлять Россию на соревнованиях.