Объявившего о чрезвычайном положении Макрона подняли на смех

Французы публично потешаются над своим лидером

Вечером 10 декабря Эммануэль Макрон собрался с духом и ответил на гнев "жёлтых жилетов". Президент Франции выпустил видеообращение. Глава государства попытался ответить на требования протестующих, но в итоге лишь наткнулся на очередную волну негатива.

Обращение было записано в Елисейском дворце. Эммануэль Макрон сидел за столом и казался очень напряженным. Многим бросилась в глаза его поза - президент держал руки на столе, словно школьник. Его взгляд "бегал" не успевая за телесуфлером.

Неуверенность президента тут же высмеяли в Сети, пишет Voici. А поза Макрона и вовсе стала мемом. Французы даже устроили соревнование на самую смешную подпись к кадру. "Я, когда нахожусь в стрессовом состоянии на собеседованиях", "Когда от тебя ожидают действий", "Когда все обслужены в ресторане, кроме вас", - говорится в некоторых из них.

Напомним, Эманнуэль Макрон во время телеобращения объявил во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение. Также глава Республики пообещал повысить минимальную оплату труда и снижение некоторых налогов.