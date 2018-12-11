Правительство Франции схватилось за голову после обращения Макрона

Президент Франции предложил поднять планку минимальной заработной платы и вести новые льготы для пенсионеров

Повысить минимальный размер оплаты труда и смягчить налоги пообещал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он выступил с телеобращением к гражданам в связи с массовыми беспорядками по всей стране, а также объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения.

Поднять планку минимальной заработной платы на 100 евро, вести новые льготы для пенсионеров, не облагать налогом ежегодные премии - Макрон предлагает Франции перемены.

"Во-первых, я объявляю чрезвычайное экономическое положение. Мы хотим построить Францию, достойную и работающую Францию, где наши дети будут вести лучшую жизнь, чем мы", - сказал Макрон.

Но будет ли этих шагов достаточно? Макрон, отмечают аналитики, отменил ряд введенных Франсуа Олландом (бывший президент Франции) финансовых сборов, которые сам и же и принимал на посту министра экономики. Но "желтые жилеты" требуют изменить всю налоговую систему страны: Франция - первая в Европе по числу фискальных платежей, сообщает "ТВ Центр".

- Спасибо, господин Макрон. Но это еще не конец. Мы остаёмся здесь. Я внимательно слушал все, о чем говорил господин Макрон. Мы ждали этого уже очень долго. 13 минут, начиная с 17 сентября, это не очень много времени по сравнению с днями, проведенными нами здесь. В его словах были обнадеживающие вещи. Но это первый шаг. Ему нужно сделать намного, намного больше.

Оппозиция тоже недовольна. В ответ на протесты от главы государства ждали реформ, а он, уверяют левые, попытался откупиться.

"Очень большое число людей возмущенно неравенством в обществе. Тем, что у одних есть все, а у других - ничего. А он считает, что вспыхнувшее восстание можно заглушить, выделив денег", - сказал депутат Национального собрания Франции и лидер французской левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

Но правительство и так хватается за голову. Объявленные президентом меры - это дополнительные десять миллиардов расходов. Плюс мораторий повышения цен на топливо - еще пять. Для страны с огромным дефицитом бюджета - цифры критические. Вот только Макрону сейчас не до экономии.

"Дефицит бюджета увеличится. Хотя президент об этом открыто и не сказал. Но теперь строгие ограничения на бюджетный дефицит, выданные Брюсселем, не являются его приоритетом. Его приоритет - восстановить диалог между ним и французами", - прокомментировал политолог Доминик Муаси.

В прессе все чаще появляются сравнения с событиями мая 1968 года. Студенческие волнения тогда привели к отставке Шарля Де Голля и смене политического курса.

В Национальной ассамблее в этот вторник обсуждают предложенные президентом страны меры. Многие из них должны вступить в силу уже с января 2019 года. Вопрос теперь: поверят ли французы своему президенту? В соцсетях уже звучат призывы вновь выйти на улицы в следующую субботу.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра", Франция, Париж.