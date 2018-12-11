Сотни людей пришли на прощание с Людмилой Алексеевой в Москве

Меры безопасности в Центральном доме журналиста усилены - на церемонии ожидают президента Путина

Москва прощается с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Гражданская панихида проходит в Центральном доме журналиста.

Отдать дань уважения выдающемуся общественному деятелю, который всю свою жизнь посвятил борьбе за справедливость, пришли сотни людей. Среди них, конечно, родные, друзья, коллеги Людмилы Михайловны, отмечает "ТВ Центр".

Алексеевой не стало в минувшую субботу. Более 20 лет Алексеева возглавляла Московскую Хельсинскую группу, входила в президентский Совет по правам человека. Легендой правозащитного движения её называли и за рубежом.