Переживающая из-за Brexit Тереза Мэй налегает на виски

Напиток помогает британскому премьеру справиться со стрессом после обсуждений в парламенте

Британские парламентарии собираются на экстренные дебаты по Brexit. Запланированное на вторник решающее голосование о судьбе выхода Королевства из Евросоюза не состоится. И вообще отложено на неопределённый срок. По всей видимости, 120 тысяч долларов на рекламу сделки в соцсетях - и это, по подсчётам СМИ, только за неделю - потрачены Терезой Мэй впустую.

Журналисты поджидали британского премьера у резиденции на Даунинг-Стрит. Никаких заявлений и комментариев для прессы.

Муж Филип, наверняка, уже привычно достал виски. Напиток, как заявила Мэй в одном из интервью, помогает ей справиться со стрессом после многочасовых обсуждений в парламенте. Это, стоит признать, было для премьера не самым удачным.

"Я очень внимательно слушала то, что было сказано в этом зале и вне его. Но вопрос с Северной Ирландией вызывает беспокойство. В результате если бы мы завтра провели голосование, сделка была бы отклонена с существенным отрывом. Поэтому мы отложим голосование, запланированное на завтра", - заявила она.

"Очередной маневр тонущего судна" - беспощадны к Мэй аналитики. Провал сделки по Brexit в самом худшем варианте означал бы отставку правительства, политический кризис и приход к власти лейбористов, отмечает "ТВ Центр". Противники премьера ликуют. Голосование вряд ли состоится до нового года. Палата общин уходит на рождественские каникулы. Пока известна лишь дата развода с Европой - 29 марта следующего года.

Политики в эмоциях более сдержаны, но тон понятен. Вот реакция Берлина. "За последние месяцы было так много переговоров, трудных переговоров и результат, которому способствовали обе стороны. Сейчас я не вижу, что можно было бы изменить", - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

The Sunday Times пишет, что Мэй намерена отправиться в европейское турне просить более выгодных для Великобритании условий. Глава Евросовета Дональд Туск четко дал понять: дальнейших уступок не будет.

"В четверг состоится саммит по выходу Великобритании из ЕС. Участники саммита не станут пересматривать саму сделку по Brexit, но необходимо обсудить, как содействовать ратификации в Великобритании, а также готовность к Brexit без сделки", - написал в Twitter Туск.

Эксперты МВФ уже подсчитали - если сделки не будет, Лондон потеряет примерно 6% ВВП, это сопоставимо с четырьмя годами экономического роста. Предлагаемые Мэй условия тоже не сулят рядовым британцам ничего хорошего. Вместе с аналитиками посчитал по всей видимости актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогии "Властелин колец". Ночь, резиденция британского премьера и тот самый желанный, "прелестный" документ.

- Но они сказали нам, моя прелесть, что сделочка им не нравится! Они все терпеть не могут сделочку. Они хотят народного голосования.

- Народного голосования. Они украдут ее у нас, проклятье!

За сутки у видео больше миллиона просмотров. И в сложившейся ситуации он не кажется таким уж смешным. Сделка по Brexit - "Ее прелесть" - имеет все шансы утащить британского премьера на дно политической пропасти.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".