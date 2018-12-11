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В Москве стартовал финал премии "Цифровые вершины"

12:25
  • вторник
  • 11 декабря 2018

В дискуссии во время финала принял участие мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве стартовал финал национальной премии в сфере высоких технологий "Цифровые вершины 2018". Конкурс проводится среди российских разработчиков, создающих инновационные продукты для бизнес-сообщества.

Участники презентуют свои проекты инвесторам и потенциальным клиентам, а гости получают возможность ознакомиться с лучшими сервисами и приложениями, передает "ТВ Центр". В рамках финала премии проходит и пленарная дискуссия "Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам". В ней принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

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