В Москве стартовал финал премии "Цифровые вершины"

В дискуссии во время финала принял участие мэр Москвы Сергей Собянин

В Москве стартовал финал национальной премии в сфере высоких технологий "Цифровые вершины 2018". Конкурс проводится среди российских разработчиков, создающих инновационные продукты для бизнес-сообщества.

Участники презентуют свои проекты инвесторам и потенциальным клиентам, а гости получают возможность ознакомиться с лучшими сервисами и приложениями, передает "ТВ Центр". В рамках финала премии проходит и пленарная дискуссия "Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам". В ней принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.