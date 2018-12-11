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НОВОСТИ

Радикалы громят церкви на Украине на фоне "объединительного собора"

13:07
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Ограблению подвергся Свято-Ильинйский Собор в Славутиче

На Украине опубликован закон о прекращении договора о дружбе с Россией. Накануне его подписал Пётр Порошенко. Перед президентскими выборами лидер страны всеми силами пытается поднять свой рейтинг и всё больше поддерживает раскольников в борьбе за автокефалию. Однако священники канонической Украинской православной церкви готовы оказать сопротивление и заявляют, что не боятся допросов в СБУ. Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра" Алексея Платонова.

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Пётр Порошенко и жители Украины
Флешмоб священников в поддержку Украинской православной церкви
Флешмоб священников в поддержку Украинской православной церкви
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