Радикалы громят церкви на Украине на фоне "объединительного собора"

Ограблению подвергся Свято-Ильинйский Собор в Славутиче

На Украине опубликован закон о прекращении договора о дружбе с Россией. Накануне его подписал Пётр Порошенко. Перед президентскими выборами лидер страны всеми силами пытается поднять свой рейтинг и всё больше поддерживает раскольников в борьбе за автокефалию. Однако священники канонической Украинской православной церкви готовы оказать сопротивление и заявляют, что не боятся допросов в СБУ. Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра" Алексея Платонова.