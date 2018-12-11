"В рясе и с крестом": Актер-каратель Пашинин нашел работу

​Украинский музыкант Фагот показал интересное фото

На Украине снимается клип на песню местного музыканта Олега Михайлюты, более известного, как Фагот. Участие в съемочном процессе принимает и скандально известный актер Анатолий Пашинин.

Об этом стало известно из-за фотоснимка, который выложил в Instagram Фагот. На нем запечатлены он, Пашинин, одетый в рясу священника, на которой изображен католический крест, и коллега Михайлюты Александр Сидоренко, более известный, как Фоззи.

В подписи к фото Михайлюта предвосхитил события, написав: "Ой, что скоро будет". Название песни - "Мой демон".

Анатолий Пашинин известен в России благодаря работам в таких фильмах, как "Адмирал", "Мы из будущего" и сериал "Грозовые ворота". В 2014 году он уехал на Украину, а с 2017-го начал воевать в Донбассе. Причем, участие в боевых действиях он принял на стороне Киева. При этом, точных подтверждений того, что Пашинин выходил на поле боя, нет. Но во многочисленных интервью артист заявлял, что от войны "получает кайф".

Позднее его настроение изменилось. Он начал заявлять о прослушке его телефона сотрудниками СБУ. Также актер жаловался на явление к нему агента украинских спецслужб, якобы призывавшего его к суициду. В ответ Пашинин пообещал, что не уйдет на тот свет в одиночку.

В декабре 2018-го стало известно, что актер покинул ВСУ. Сам он признался, что найти работу так и не смог. Ему приходится перебиваться случайными заработками. По словам Пашинина, на Украине талантливым артистам не дают реализовать свой потенциал в кино. Кроме того, актер отказался участвовать в ближайших президентских выборах, решив не выбирать в овощной лавке "что-то из гнилья".