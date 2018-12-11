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Кейт Миддлтон ушла от принца Уильяма в слезах

11:41
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Герцог и герцогиня повздорили из-за празднования Рождества

Принц Уильям жестоко обошелся с Кейт Миддлтон. Размолвка произошла в 2006 году. Как рассказала писательница Кати Николл в биографической книге "Рождение королевского романа", Уильям пообещал Кейт, что отметит вместе с ее семьей шотландский праздник Хогманай, но внезапно передумал.
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"В последний момент он изменил решение и остался со своей семьей", – говорится в книге. Когда принц объявил о своем решении, Миддлтон ушла от него в слезах. Кейт восприняла новость, как "знак, что может произойти что-то неприятное".

Однако размолвка была недолгой. После праздников влюбленные помирились. А спустя еще четыре года состоялась свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пишет "Дни.Ру". С тех пор супруги ведут тихую жизнь без склок и воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

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