79-летнюю москвичку изнасиловали в собственном доме

Пенсионерка госпитализирована

На пожилую жительницу деревни Ясенки напал неизвестный, когда женщина вышла во двор, чтобы выбросить мусор. Преступник брызнул в лицо старушке из газового баллончика и затащил ее обратно в дом, передает агентство "Москва".

Злоумышленник связал пенсионерку, заклеил рот скотчем и изнасиловал. После этого он потребовал у старушки деньги. Женщина показала насильнику, где хранит сбережения. Злоумышленник забрал 100 тысяч рублей и скрылся, заперев дом снаружи.

Пенсионерку обнаружили только на следующий день. Женщина госпитализирована.