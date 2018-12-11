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НОВОСТИ

79-летнюю москвичку изнасиловали в собственном доме

12:09
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Пенсионерка госпитализирована

На пожилую жительницу деревни Ясенки напал неизвестный, когда женщина вышла во двор, чтобы выбросить мусор. Преступник брызнул в лицо старушке из газового баллончика и затащил ее обратно в дом, передает агентство "Москва".

Злоумышленник связал пенсионерку, заклеил рот скотчем и изнасиловал. После этого он потребовал у старушки деньги. Женщина показала насильнику, где хранит сбережения. Злоумышленник забрал 100 тысяч рублей и скрылся, заперев дом снаружи.

Пенсионерку обнаружили только на следующий день. Женщина госпитализирована.

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