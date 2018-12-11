Опубликованы фото самых красивых женщин Москвы

В Москве 3 декабря прошел ежегодный конкурс на среди самых красивых мам столицы. В финале состязания участвовали 14 женщин. Победительницей конкурса красоты стала 35-летняя мать мальчиков-двойняшек Екатерина Лифшиц.

Однако не все оказалось так безоблачно для москвички, признанной самой красивой матерью столицы в 2018 году. Спустя неделю после конкурса ей стали приходить гневные сообщения в соцсетях. Многие обвинили ее в незаслуженной победе на конкурсе. Якобы победить ей помогли частые походы к косметологам и пластические операции. Другие пользователи считают, что сама Екатерина заплатила, чтобы занять первое место.

В ответ Лифшиц в своем Instagram посоветовала всем критикам подумать, в первую очередь, о своей жизни, пишет "Дни.Ру". "Наблюдая за чужой жизнью, ваша проходит! Жизнь – это счастье!" – написала она.