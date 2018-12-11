Беременная Меган Маркл вывалила огромный живот

Герцогиня Сассекская посетила светское мероприятие в Лондоне

Меган Маркл пришла на церемонию вручения премии Fashion Awards-2018. Жена принца Гарри поднялась на сцену, чтобы вручить награду дизайнеру Клэр Уэйт Келлер, которая создавала свадебный наряд герцогини.

Однако Меган затмила своим видом лауреата премии. Все взгляды и камеры были направлены на герцогиню. Для светского мероприятия она выбрала облегающее черное платье c ассиметричной бретелью и деликатным разрезом.

Наряд экс-актрисы подчеркивал внушительного размера живот. Акцент на беременности делала и сама Меган, периодически поглаживая себя.