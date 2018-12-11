Песков объяснил появление удостоверения "Штази" на имя Путина

В Германии обнаружили странный документ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение немецкой газеты Bild. Согласно информации издания, в Дрездене обнаружили секретное удостоверение Министерства госбезопасности Штази с подписью Владимира Путина.

"Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб, точнее даже в СВР (Служба внешней разведки, - прим. ред.)", - отметил представитель Кремля.

При этом Песков напомнил, что во времена СССР КГБ и Штази были партнерскими службами. В связи с этим "наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", сообщает Газета.ru.

Als KGB-Spion in Dresden - Putins geheimer Stasi-Ausweis entdeckt https://t.co/WukVOInnYU — BILD (@BILD) 10 декабря 2018 г.

Удостоверение на имя майора В. Путина было обнаружено в архивах бывшего районного управления Штази. Оно было выдано 31 декабря 1985 года и продлевалось вплоть до 1989-го.

Штази, или Министерство госбезопасности ГДР, занималось контрразведывательной и разведывательной деятельностью.

Владимир Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии внешней разведки КГБ. Он работал в Дрездене под прикрытием на должности директора дрезденского Дома дружбы СССР—ГДР.