Борьба самбо станет олимпийским видом спорта

Впервые в истории олимпийского движения российский вид спорта получил признание

Борьба самбо становится олимпийским видом спорта. Впервые в истории олимпизма российский вид спорта получил признание, сообщает "ТВ Центр".

Международная федерация самбо (ФИАС) получила право на ежегодное финансирование со стороны Международного олимпийского комитета после временного признания – это 32 тысячи долларов в год.

"Признание открывает для ФИАС следующие новые возможности: возможность стать членом Ассоциации признанных международных федераций. Мы уже практически полноправная федерация, которую признали", - добавил президент ФИАС Василий Шестаков.

Решение о временном признании самбо сроком до трех лет было принято в ходе заседания исполкома МОК в Токио 30 ноября.