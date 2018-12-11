Путин простился с Людмилой Алексеевой

Президент возложил цветы и пообщался с сыном покойной во время церемонии

Президент России Владимир Путин посетил Центральный дом журналиста, где проходит церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Он вышел на сцену и возложил букет красных роз у гроба покойной.

После этого глава государства подошёл к сыну Людмилы Алексеевой и обнял его. Президент немного пообщался с ним, сообщает РИА Новости.

Церемония прощания с правозащитницей проходит в Москве с утра, 11 декабря. Отдать дань уважения выдающемуся общественному деятелю пришли сотни людей.

Глава Московской Хельсинской Группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. В тот же день Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким покойной. Он отметил неоценимый личный вклад Алексеевой в становление и развитие гражданского общества в стране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России высоко ценил деятельность Алексеевой. Также он уважал ее принципиальную позицию по многим вопросам жизни страны.