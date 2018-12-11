МКС прервала трансляцию полета НЛО

NASA заподозрили в сокрытии информации о пришельцах

Необычные кадры опубликованы в Сети, заснятые на бортовую камеру с Международной космической станции (МКС). На них запечатлен полет неопознанных летающих объектов над Землей.

Видеокадры на личной странице в YouTube опубликовал создатель канала Conspiracy Depot. Ему удалось замедлить видео. В итоге на них можно разглядеть два взлетающих с нашей планеты объекта. В какой-то момент они как будто исчезли из поля зрения. Однако затем сотрудники космической станции резко оборвали трансляцию.

Как пишет сайт Версия.Инфо, уфолог считает, что в NASA пытаются скрыть факт существования инопланетян. По его словам, у экспертов якобы уже давно есть железные доказательства этой теории.

Некоторые пользователи считают, что на кадрах они увидели большой корабль пришельцев. Он как будто испарился при взлете.