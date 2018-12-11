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Путин посоветовал читать Солженицына

13:26
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Труды писателя по-прежнему находят отклик в умах и сердцах людей

Владимир Путин во вторник открыл памятник Александру Солженицыну. Выступая на церемонии, президент заметил, что лучшим способом сохранить память писателя является приобщение молодого поколения к его литературному наследию.

Путин заметил, что идеи и мысли Солженицына по-прежнему находят отклик в умах и сердцах людей, передает ТВЦ.ru. При этом сам писатель никогда не стремился быть "удобным", а в своих работах последовательно отстаивал взгляды и убеждения.

"Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали все его творчество. Он четко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей", - сказал Путин.

Памятник Александру Солженицыну был установлен между 11 и 13 домами на улице, названной в честь писателя, сообщает "МИР24". Его автором стал российский  скульптор Андрей Ковальчук.

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Владимир Путин на церемонии открытия памятника писателю Александру Солженицыну
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