На самом деле Украина не готова отражать чью-либо агрессию

Военное положение, принятое президентом Украины Петром Порошенко, не поможет стране обеспечить свою обороноспособность. Об этом заявил украинский военный эксперт Иван Апаршин.

По его словам, он прочитал в согласовании плана реализации положения "очень странные пункты". Они касались материально-технического обеспечения, выделения дополнительных ресурсов. Все эти обязанности возлагаются на украинское Минобороны. Апаршин отметил, что это сделано "точно для галочки", а не для того, чтобы действительно ввести военное положение.

После этого эксперт ожидал других решений правительства, или дополнительного финансирования, но этого так и не последовало. По его словам, если бы украинский кабмин поинтересовался, то он должен был принять план введения мер режима военного положения, сообщает "ПолитНавигатор".

"Потому я утверждаю, что сегодня власть играется, она принимает решения, которые не отвечают положению. Вы не готовите сегодня страну в случае широкомасштабной вооруженной агрессии", - подчеркнул Апаршин.

Накануне, 10 декабря, стало известно, что жители Украины массово бегут из страны, не желая попадать под осенний призыв. По словам чиновника Минобороны, недобор по призыву в некоторых областях на западе страны составляет 80%.

Таким образом, Порошенко также поймал на лжи. Дело в том, что говорил о небывалом уровне патриотизма среди военнослужащих на фоне происходящего на западе страны.

Военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе, когда погранслужба ФСБ задержала три украинских катера. Они незаконно пытались прорваться к Азовскому морю.