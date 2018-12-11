Подари жизнь: на лечение Максима Дубинина собрали почти 3 млн

Мальчику требуется срочная пересадка костного мозга

Благодаря обычным людям всего за один день фонду "Подари жизнь" совместно с нашим каналом удалось собрать почти 3 миллиона рублей на лечение Максима Дубинина.

Накануне "ТВ Центр" рассказали, что мальчику срочно нужна помощь. У восьмилетнего Максима - редкое генетическое заболевание, требуется пересадка костного мозга. Донора нашли за рубежом. Но за услуги иностранных специалистов нужно заплатить около двух миллионов рублей. Такой суммы у родителей ребёнка нет.

Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям.