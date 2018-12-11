Ополчившаяся на больных раком детей верит в НЛО

Московская пенсионерка считает, что инопланетяне знают, как лечить рак, но блокируют действие лекарства

Следственный комитет столицы заинтересовался скандальной историей, которая взбудоражила Москву. Жительница многоэтажки на юго-западе города потребовала выселить семьи с онкобольними детьми из съёмной квартиры. Петицию подписали десятки жителей. Что руководило активной женщиной - пытаются понять все. До неё даже дозвонились пранкеры и уже выложили разговор в интернет.

В Роспотребнадзоре пока не комментируют направленное им заявление, но наверняка там очень удивились. В ведомство принесли петицию с требованием выселить из съемной квартиры родителей вместе с онкобольными детьми. Причина - чрезвычайна высокая заразность рака. Открытие, к которому до сих пор не смогли придти лучшие медики планеты, сделала главная по подъезду Елена Аллина, передает "ТВ Центр".

То ли агитационная работа, развернутая активисткой дала такой результат, то ли какие другие, неизвестные науке причины, но под петицией подписались более сорока человек.

Дело в том, что недалеко от дома находится центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева. Лечиться туда едут со всей России и понятно, что мест для всех в больнице не хватает. По этой причине еще 12 лет назад заработала благотворительная программа, которая называется "Амбулаторная квартира". Дети лечатся в центре, а живут по соседству. Бесплатно. Квартиры снимают благотворительные фонды.

В благотворительном фонде признаются: развернувшейся войне против онкобольных детей они не удивлены. В последние годы отношение к заболевшим, конечно, изменилось в лучшую сторону, но рак — это все-таки заболевание, держащее в страхе миллионы людей. Медики борются с метастазами. Общественные деятели - с общественным мнением.

"Были случаи, когда мамы брали своих здоровых детей и убегали с детских площадок, просто завидев ребенка в маске. И все эти 12 лет мы пытались до нести до общества, что детский рак не заразен, и он, конечно же, излечим", - говорит директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова.

"Эти дети не заразны. Эти дети абсолютно безопасны для окружающих. Окружающие, которые страдают вирусными инфекциями или носят на себе опасные бактерии, могут быть опасны для наших детей. Но не наоборот", - восклицает заместитель генерального директора центра имени Димы Рогачева Алексей Масчан.

И хотя до сих пор не ясны все причины возникновения рака, доподлинно установлено: ни по воздуху, ни при тесном личном контакте он не передается. Пожалуй, это самое главное, что нужно знать здоровым и здравым людям, живущим в этом доме. И что им, наверное, необходимо сменить главного по подъезду - человека верующего в пришельцев и теорию вселенского заговора против землян.

"Инопланетяне, так называемые НЛО, я вас уверяю: они знают, как лечить рак. И что они специально блокируют действие этого лекарства! У них какая-то программа уменьшения человечества путем этой болезни и так далее. И я просто в шоке еще от этого, что даже нашли против какого-то возбудителя, и кто-то блокирует! Это вызывает ужас", - восклицает главная по подъезду Елена Аллина в разговоре с пранкерами.

Поклонница потустороннего теперь рискует столкнуться с вполне земными проблемами. Активностью главной по подъезду, а также жильцами, поставившими свои подписи в петиции, заинтересовались в Следственном комитете. Проверка пока доследственная, но её результаты могут добавить вполне реального ужаса борцам с онкобольными детьми.

Дмитрий Гусев, Юлия Степина. "ТВ Центр".