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Макрон стал жертвой проклятия

14:48
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Президент Франции переживает серьезный кризис своего правления

Эмманюэль Макрон, как и его предшественники, столкнулся с классическим проклятием президента Франции - падением рейтингов и массовыми протестами недовольных экономической политикой. Если после избрания он мог похвастаться высоким уровнем поддержки и репутацией "новой силы" во Франции, то спустя месяц после протестов "желтых жилетов" он потерял это преимущество.

Как пишет колумнист Bloomberg, удовлетворить все требования протестного движения для Макрона "было бы задачей, достойной Зевса". Ранее он совершил попытку снизить накал ситуации: ввел в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.

Президент Франции также пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.  Несмотря на это, "желтые жилеты" уже договорились о проведении новой акции.

Выйти на улицы согласились более шести тысяч пользователей Facebook. Информация о готовящейся акции размещена в официальной группе "желтых жилетов". "Встречаемся в субботу, 15 декабря, в Париже. Место будет сообщено в последний момент", - говорится  в сообщении.

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