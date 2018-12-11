Собянин: Город создает комфортные условия для работы IT-специалистов

В московских высокотехнологичных компания работают более 300 тысяч человек

IT-компании приносят в экономику Москвы ежегодно около 600 миллиардов рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Цифровые вершины". Интернет-подключение в столице сейчас - одно из самых дешевых и быстрых в мире, бесплатный Wi-Fi охватил весь город, а ещё новые технологии - это большая помощь бизнесу.

Движения пальцев роботизированной руки приближают молодых предпринимателей к их "Цифровым вершинам". Именно так называется ежегодная премия в области высоких технологий. Финальная ее часть одновременно и площадка для диалога. О том, какова роль Москвы в новом, цифровом мире.

"Город оказывает содействие в создании инфраструктуры для развития бизнеса. В городе один из самых дешевых и быстрых интернетов в мире. И охват Wi-Fi, самый наверно большой бесплатный в городе. И огромные массивы данных,которые выдает правительство, используется бизнесом для реализации своих проектов", - заявил Сергей Собянин.

Сегодня Москву уже можно смело называть "Смарт-сити" - городом, где цифровые технологии внедрены почти во всех сферах бизнеса. К примеру IT-компании, которых, к слову сказать, в столице насчитывается более 300 тысяч, приносят Москве более 600 млрд рублей. Электронная экономика используется в реальном секторе, в том числе в сферах торговли и услуг, представители которых вышли из серой зоны и нашли в этом свою выгоду.

Глобальная цифровая идентификация данных – это общая задача, которая стоит сегодня не только перед налоговиками. Столичное правительство активно внедряет технологии в транспорте, медицине, образовании.

"И так в каждой сфере. В умном доме, в умном транспорте, на экологии – мы должны заниматься не абстракциями, а конкретными вещами. И мы видим это направление, и я уверен, что город Москва по-прежнему будет одним из мировых лидеров среди смарт-сити. Ради людей, ради горожан", - заявил мэр Москвы.

Один из проектов, реализацией которого предстоит заняться в ближайшее время — "Московская электронная школа". По словам мэра, система персональных ученических портфолио с информацией за весь период обучения позволит оценивать успеваемость и выявлять настоящие таланты даже без участия в олимпиадах.

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".