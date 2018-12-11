ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Город создает комфортные условия для работы IT-специалистов

15:03
  • вторник
  • 11 декабря 2018

В московских высокотехнологичных компания работают более 300 тысяч человек

IT-компании приносят в экономику Москвы ежегодно около 600 миллиардов рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме "Цифровые вершины". Интернет-подключение в столице сейчас - одно из самых дешевых и быстрых в мире, бесплатный Wi-Fi охватил весь город, а ещё новые технологии - это большая помощь бизнесу. 

Движения пальцев  роботизированной руки приближают молодых предпринимателей к их "Цифровым вершинам". Именно так называется ежегодная премия в области высоких технологий. Финальная ее часть одновременно и площадка для диалога. О том, какова роль Москвы в новом, цифровом мире.

"Город оказывает содействие в создании инфраструктуры для развития бизнеса. В городе один из самых дешевых и быстрых интернетов в мире. И охват Wi-Fi, самый наверно большой бесплатный в городе. И огромные массивы данных,которые выдает правительство, используется бизнесом для реализации своих проектов", - заявил Сергей Собянин.

Сегодня Москву уже можно смело называть "Смарт-сити" - городом, где цифровые технологии внедрены почти во всех сферах бизнеса. К примеру IT-компании, которых, к слову сказать, в столице насчитывается более 300 тысяч, приносят Москве более 600 млрд рублей. Электронная экономика используется в реальном секторе, в том числе в сферах торговли и услуг, представители которых вышли из серой зоны и нашли в этом свою выгоду.  
Глобальная цифровая идентификация данных – это общая задача, которая стоит сегодня не только перед налоговиками. Столичное правительство активно внедряет технологии в транспорте, медицине, образовании.  

"И так в каждой сфере. В умном доме, в умном транспорте, на экологии – мы должны заниматься не абстракциями, а конкретными вещами. И мы видим это направление, и я уверен, что город Москва по-прежнему будет одним из мировых лидеров среди смарт-сити. Ради людей, ради горожан", - заявил мэр Москвы.

Один из проектов, реализацией которого предстоит заняться в ближайшее время — "Московская электронная школа". По словам мэра, система персональных ученических портфолио с информацией за весь период обучения позволит оценивать успеваемость и выявлять настоящие таланты даже без участия в олимпиадах.  

Андрей Сидоренко, Александр Савин, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Премия "Цифровые вершины 2018"
Премия "Цифровые вершины 2018"
Премия "Цифровые вершины 2018"
Премия "Цифровые вершины 2018"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Премия "Цифровые вершины 2018"
Премия "Цифровые вершины 2018"
Премия "Цифровые вершины 2018"
Премия "Цифровые вершины 2018"
Сергей Собянин на премии "Цифровые вершины 2018"
Сергей Собянин на премии "Цифровые вершины 2018"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.