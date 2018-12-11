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Коллапс в московском метро устранили

15:07
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Утром сразу две ветки подземки остановились из-за неисправных составов

Движение на Замоскворецкой линии метро полностью нормализовано. Утром там произошёл сбой.

Около 9 утра на южном участке по направлению в центр были увеличены интервалы движения. Затем от станции "Орехово" до "Автозаводской" поезда остановились полностью. Причиной могла стать неисправность состава, который остановился на перегоне между "Автозаводской" и "Технопарком", передает "ТВ Центр".

Сбой утром произошёл и на Таганско-Краснопресненской линии метро. Там поезда также ходили с увеличенными интервалами от "Котельников" в центр из-за неисправного поезда.

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