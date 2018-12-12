В столичных парках убьют двух зайцев

Для зайцев установят кормушки, чтобы, во-первых, накормить зверей, а во-вторых, спасти кору деревьев

"Сытый заяц" - так называется акция, которая стартовала в столичных парках. В ней предлагают поучаствовать горожанам.

В парках установлены деревянные кормушки, где зайцы могут найти себе лакомства по вкусу - сено, веточки деревьев, пропитанные солью, овощи. Благодаря такой акции, образно говоря, пытаются "убить сразу двух зайцев".

С одной стороны, животные не будут страдать от голода. С другой - не станут объедать кору деревьев, передает "ТВ Центр".