Москва празднует 25-летие Конституции

В Музее современной истории открылась выставка "Конституция моей страны", приуроченная ко дню Конституции

В Москве открылась выставка, посвященная 25-летию Конституции. Консультантами экспозиции в Музее современной истории России стали составители итогового варианта документа, передает "ТВ Центр".

Экземпляр с правками Бориса Ельцина и бюллетень референдума 1993 года - уникальные источники из государственных и частных архивов - позволяют проследить непростую историю основного закона страны.

По словам организаторов, цель выставки - не празднование юбилея, а привлечение общественного внимания к нашей конституции. В том числе молодежи, для которой были подготовлены мультимедийные форматы экспозиции.