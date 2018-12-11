"Думали, что инсульт": Вдова Гайдая в больнице после скандала с Варлей

Актриса оказалась госпитализирована из-за произошедшего в ее день рождения

Вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова оказалась на больничной койке. Об этом стало известно, когда журналисты попытались найти ее, чтобы обсудить слова актрисы Натальи Варлей, обвинившей кинодела в домогательствах.

"Думали, что инсульт, а инсульта нет. А постольку, поскольку мои дочка, зять, внучка – они сумасшедшие. Ну, в том плане, что бабушка, 88 лет. Тут стоят такие палки, и в них разные смеси, вкалывают мне", - отметила она в разговоре с журналистами.

Оказалось, что Гребешкову госпитализировали неделю назад, когда она отмечала день рождения. С ней находились дочь и внучка. Во время празднования женщина случайно подвернула ногу, сообщает StarHit. Ее поместили в палату, цена нахождения в которой составляет 50 тысяч рублей.

Условия хорошие, но Гребешкова все равно хочет побыстрее выписаться из больницы. Она объясняет это тем, что привыкла к самостоятельной жизни. А еще она ждет предложения от режиссера снятого в 2016 году фильма "Экипаж" Николая Лебедева. В той картине актриса снималась.

Ранее 71-летняя Наталья Варлей написала в своих мемуарах под названием "Канатоходка", что во время съемок "Кавказской пленницы" Гайдай до нее домогался. В частности, он пытался поцеловать ее в номере отеля, но актриса вытолкнула мужчину за дверь и закрыла ее на ключ. В ответ вдова Гайдая сообщила журналистам, что ей эта история не интересна.