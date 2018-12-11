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Макрон во время протестов потерял престарелую жену

15:42
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Во Франции не могут найти Первую леди

Эммануэль Макрон, объявивший во Франции режим чрезвычайного положения, не может справиться с ситуацией в стране. В эту субботу, 15 декабря, на улицы Парижа готовы выйти не менее шести тысяч человек.

На фоне крайнего обострения обстановки странным выглядит исчезновение из поля зрения СМИ 65-летней супруги президента – Брижит Макрон. Первая леди, всегда находящаяся бок о бок с Эммануэлем и дающая полезные наставления, на сей раз как будто чего-то испугалась. За последнее время она не сделала ни одного комментария в соцсетях и не дала ни одного интервью.

Это стало так заметно, что пользователи соцсетей начали шутить. Так, некоторые французы в Twitter просят Макрона спросить "более умную" Брижит, что теперь делать. Не молчит и фейковый аккаунт Первой леди. "Я оставляю тебя, чтобы охранять деньги и дом" – гласит надпись под постом.

Накануне Макрон выступил с обращением к нации. Он рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса во Франции. В частности, он пообещал повысить минимальный размер оплаты труда. По мнению экспертов, обещания французского президента звучат совершенно неубедительно.

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