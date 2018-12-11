Порошенко перед выборами обрубил концы

Президент Украины сам лишает свою страну права свободного судоходства в Керченском проливе

Договор по Азовскому морю и Керченскому проливу между Россией и Украиной теряет свою силу. Это происходит автоматически в связи с выходом Киева из договора о дружбе между двумя странами.

Как рассказал близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, поступок президента Украины Петра Порошенко, разорвавшего договор, приведет к тяжелым последствиям. В частности, это отразится на переговорах о предотвращении провокаций и нормализации обстановки в азово-керченском регионе. Их проводят в Берлине помощники и советники лидеров Нормандской четверки по решению президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Дело в том, что расторгаемый Украиной Договор о дружбе от 97 года является основой целой системы договоров и соглашений между Москвой и Киевом. И его прекращение разрушает эту систему", - подчеркнул Чеснаков в своем Telegram-канале

Он напомнил, что Украина требует свободного прохода через Керченский пролив, ссылаясь на Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако соглашение, которое подписали в 2003 году в развитие Договора о дружбе, также является частью этой системы, передает "ПолитНавигатор".

"Нет Договора о дружбе – нет Договора по Азовскому морю и Керченскому проливу. Такова юридическая и политическая логика, причинно-следственная связь. Таким образом, Украина сама себя лишает права свободного судоходства в этом регионе", – подчеркнул Чеснаков.

Ситуацию для ТВЦ.ru прокомментировал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян.

"Петр Алексеевич накануне выборов сейчас делает массу шагов, которые можно смело назвать выстрелом в ногу. Разорвав договор о дружбе и сотрудничестве с Россией он лишает Украину права свободного судоходства в Азовском море. По сути, подобными неразумными действиями Порошенко обрубил концы. Не знаю кто его консультирует и дает советы, но то, что этот человек враг Украины я вижу довольно отчетливо", - подчеркнул общественный деятель.

Накануне, 10 декабря, президент Украины разорвал действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Действие документа официально будет прекращено 1 апреля 2019 года. Его одобрило большинство депутатов Верховной Рады 6 декабря. Договор был подписан в 1997 году.