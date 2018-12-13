ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тощий Угольников потерялся на фоне красавца Домогарова

08:32
  • четверг
  • 13 декабря 2018

Игорь Угольников стал гостем передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр"

Актер, режиссер, сценарист и продюсер Игорь Угольников всегда считал себя комедийным актером, искрометный юмор и фирменная ухмылка стали его визитной карточкой. Но он силен и в другом амплуа. Угольников блистательно справляется с серьезными задачами – со съемками военных кинодрам.
Актер Жигалов рассказал о трагедии в семье

Стать актером Угольников решил еще в детстве. После окончания школы он решил поступать сразу в три театральных вуза: ГИТИС, Щуку и в МХАТ.

"В Щепкинское училище меня не взяли, потому что, как сказал Коршунов (Виктор Коршунов – актер и профессор Щепкинского училища. – Прим. ред.), "у вас, молодой человек, нет актерских данных"… Ну, понятно, потому что я, тощий и маленький, стоял рядом с Домогаровым, высоким и красивым", - поделился Угольников.

Несмотря на то, что в конечном итоге Угольников поступил в ГИТИС, он называет себя "щукинцем по натуре". У них, говорит, особое ощущение друг друга и театра внутри себя. Партнеров для телевидения Угольников искал именно в театральной среде. В ней он нашел Марию Аронову и Нонну Гришаеву, которые стали сниматься с ним в юмористическом шоу "Оба-на!"

"В "Оба-не" у меня были хорошие пацаны, но мне нужны были женщины: одна – толстая, смешная, яркая, другая – стройная, танцующая, поющая. Причем обе с юмором. В Щуке на класс-концерте я и увидел их. На следующий день они уже снимались у меня в программе. Это подружечки мои!", - с улыбкой рассказывает актер.

Когда Угольников начинает говорить о военных фильмах, его тон и выражение лица меняются. Тема войны – очень личная для актера. "Я сижу в окопах Ильинского рубежа", - прокомментировал свое сегодняшнее состояние актер.

Подробнее смотрите в программе "Мой герой" на канале "ТВ Центр" в четверг, 13 декабря, в 13:40.

Главное сегодня
Российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников
Российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Игорь Угольников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.