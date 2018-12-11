В Египте запретили желтые жилеты перед годовщиной беспорядков

Такие жилеты стали символом массовых протестов во Франции

Продажа желтых светоотражающих жилетов попала под запрет в Египте. Ритейлерам была разослана инструкция о полном запрете на розничную продажу таких жилетов. Оптовые закупки станут доступны только проверенным компаниям после получения разрешения у полиции.

Официально местные власти не называли причины, однако, как пишет "Коммерсант" со ссылкой на агентство AP, решение уже связали с массовыми протестами и беспорядками, которые охватили Францию. Участники этих манифестаций носят желтые жилеты.

Эксперты также напомнили о предстоящей годовщине беспорядков 2011 года, которые завершились отстранением от власти президента Хосни Мубарака, правившего страной с 1981 года.

Во Франции больше месяца проходят протесты против экономической политики действующей власти. Мирный протест перешел в противостояние с полицией и погромы улиц. Больше всего пострадал Париж.