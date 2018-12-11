В Москве жильцы дома увидели порно в подъезде

Откровенные кадры транслировались более шести часов

Жители одного из домов в московском районе Марьино возмущены произошедшим 10 декабря в их подъезде. Причина в том, что на дисплеях, установленных около лифта и предназначенных для трансляции рекламы, внезапно начали показываться порноролики.

Испугавшаяся жительница сразу же сообщила о безобразии журналистам. По ее словам, трансляция откровенных кадров длилась более шести часов, сообщает РИА Новости.

Обстоятельства инцидента выясняются. Но по предварительным данным, в произошедшем виноваты хулиганы, передает "Российская газета".