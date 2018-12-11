ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве жильцы дома увидели порно в подъезде

15:54
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Откровенные кадры транслировались более шести часов

Жители одного из домов в московском районе Марьино возмущены произошедшим 10 декабря в их подъезде. Причина в том, что на дисплеях, установленных около лифта и предназначенных для трансляции рекламы, внезапно начали показываться порноролики.

Испугавшаяся жительница сразу же сообщила о безобразии журналистам. По ее словам, трансляция откровенных кадров длилась более шести часов, сообщает РИА Новости.

Обстоятельства инцидента выясняются. Но по предварительным данным, в произошедшем виноваты хулиганы, передает "Российская газета".

Главное сегодня
Пожилая женщина
Пожилая женщина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.