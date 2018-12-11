Журнал Time назвал человека года

Впервые журнал выбрал человека, которого уже нет в живых

Американский журнал Time назвал персоной года обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги. Впервые в своей истории издание выбрало человека, которого уже нет в живых.

JUST IN: Time magazine chooses Khashoggi and other journalists as 2018 ‘Person of the Year’ https://t.co/OMDsyh5R27 — NBC News (@NBCNews) 11 декабря 2018 г.

Кроме Хашогги на звание человека года претендовали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, американский режиссер Райан Куглер, американская актриса Меган Маркл.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства сперва утверждали, что Хашогги самостоятельно покинул здание консульства, однако 20 октября признали, что журналист был убит в ходе ссоры с сотрудниками диппредставительства.

Мировое сообщество осудило убийство Хашогги. В организации преступления газета The Washington Post, ссылаясь на источники в ЦРУ, подозревает наследного принца Саудовской Аравии.