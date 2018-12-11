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Журнал Time назвал человека года

16:00
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Впервые журнал выбрал человека, которого уже нет в живых

Американский журнал Time назвал персоной года обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогги. Впервые в своей истории издание выбрало человека, которого уже нет в живых.

Кроме Хашогги на звание человека года претендовали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, американский режиссер Райан Куглер, американская актриса Меган Маркл.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства сперва утверждали, что Хашогги самостоятельно покинул здание консульства, однако 20 октября признали, что журналист был убит в ходе ссоры с сотрудниками диппредставительства.

Мировое сообщество осудило убийство Хашогги. В организации преступления газета The Washington Post, ссылаясь на источники в ЦРУ, подозревает наследного принца Саудовской Аравии.

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Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
Журналист The Washington Post Джамаль Хашогги
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