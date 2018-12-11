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Кокорин впал в депрессию в СИЗО

16:21
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Кокорин и Мамаев все осознали, однако каждый переносит это по-разному

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин находится в состоянии "легкой депрессии". Об этом рассказала заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Кроме того, она сообщила, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который также содержится в СИЗО-2 "Бутырка", полностью адаптировался к условиям заключения.

"Когда их поместили в изолятор временного содержания, а потом в СИЗО, тогда они испытали в шок. Но сейчас игроки уже все осознали", - приводит ее слова "Спорт-Экспресс".

В октябре этого года Кокорин и Мамаев избили в центре столицы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. 5 декабря Тверской суд столицы продлил срок ареста футболистов до 8 февраля. Им предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

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