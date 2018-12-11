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Назвавшую зрителей быдлом звезду "Универа" поставили на место

16:43
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Пьяные зрители разговаривали в полный голос во время спектакля

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян удивился поведению камчатских зрителей во время спектакля "Мурлин Мурло или Все женщины хотят любви". Он сравнил аудиторию с быдлом и назвал ее поведение свинством.

"Так нельзя. Это просто отвратительно! Второй акт просто невозможно было играть из-за того, что в голос люди не то, что кричали, а разговаривало ползала", - пожаловался актер со сцены. В ответ на выступление актера громко из зала прилетело: "Бывает!".

Директор "Камчатского концертно-филармонического объединения" Александр Красноносеньких, объяснил подобное поведение зрителей тем, что "некоторые перебрали шампанского в буфете".

В социальных сетях мнение пользователей разделилось. Одни обвинили актера в плохой игре, а пьесу назвали неактуальной, другие отмечают, что такое поведение аудитории – это неуважение к артистам.

Гайдуляна в сложившейся ситуации поддержала коллега - актриса Мария Кожевникова.

"Там некоторые зрители перебрали со спиртным, и когда они вернулись на спектакль после антракта, начали громко разговаривать, мешать актерам и остальным зрителям. Я считаю, что их надо было выставить из зала", - передает РЕН.тв слова Кожевниковой.

34-летний Гайдулян долгое время боролся с раком – в 2015 году у него обнаружили злокачественную лимфому. После лечения в Москве и Германии, актер пошел на поправку.

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