В Якутии пассажирский самолет не смог оторваться от земли

В аэропорту Нерюнгри самолет совершил вынужденную остановку при взлете

Лайнер авиакомпании "Якутия" не смог взлететь с аэропорта Нерюнгри. Экипажу Boeing 737-800 пришлось резко затормозить на этапе разбега, когда самолет уже был готов оторваться от земли.

В авиакомпании сообщили, что инцидент произошел 11 декабря. Воздушное судно должно было лететь в Красноярск. При этом причины нештатной ситуации не раскрываются. Пассажиров заберет самолет Як-42 авиакомпании "Ижавива", передает ТАСС. Известно, что никто из них в результате инцидента не пострадал.