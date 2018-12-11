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В Якутии пассажирский самолет не смог оторваться от земли

16:38
  • вторник
  • 11 декабря 2018

В аэропорту Нерюнгри самолет совершил вынужденную остановку при взлете

Лайнер авиакомпании "Якутия" не смог взлететь с аэропорта Нерюнгри. Экипажу Boeing 737-800 пришлось резко затормозить на этапе разбега, когда самолет уже был готов оторваться от земли.

В авиакомпании сообщили, что инцидент произошел 11 декабря. Воздушное судно должно было лететь в Красноярск. При этом причины нештатной ситуации не раскрываются. Пассажиров заберет самолет Як-42 авиакомпании "Ижавива", передает ТАСС. Известно, что никто из них в результате инцидента не пострадал.

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