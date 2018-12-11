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Московская военная прокуратура проведет прием граждан

16:33
  • вторник
  • 11 декабря 2018

Вопросы можно задать 12 декабря с 12 до 20.

Московская городская военная прокуратура проведет 12 декабря личный прием военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей. 

Для личного приема граждан по адресу Хорошевское шоссе, дом 38Д, стр. 2 выделено помещение с автоматизированным рабочим местом, аудио- и видеосвязью, доступом в интернет.

 

Ответы на интересующие вопросы заявители смогут получить и в военных прокуратурах гарнизонов Московского региона: 231-я военная прокуратура гарнизона (Москва, Хорошевское шоссе, дом 38, телефон 8 (495) 693-58-98); 317-я военная прокуратура гарнизона (Москва, улица Гостиничная, дом 5, корпус 13, телефон 8 (495) 482-01-42); военная прокуратура Подольского гарнизона (Москва, поселение Рязановское Новомосковского округа, поселок Ерино, военный городок №16, строение 7, телефон 8 (495) 867-59-57).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (495) 693-59-49, 8 (499) 195-05-10.

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