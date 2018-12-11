Москва снизит налоговую нагрузку на юридические лица в 2019 году

Сергей Собянин рассказал о плюсах высокой собираемости налогов

Власти Москвы снижают налоговую нагрузку на юридических лиц в 2019 году. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе панельной дискуссии "Государство и бизнес на пути к цифровым вершинам. Движение вместе?" в рамках финала национальной премии IT-решений для повышения эффективности "Цифровые вершины".



"С 1 января этого года ставка на налог на имущество юридических лиц должна равняться 2%, в ближайшее время исходя из анализа поступления налогов на имущество, примем решение разбивки этой динамики лет на пять. Это позволило именно поступление налогов, именно система созданная налоговиками и определение порядка в определении недвижимости", - рассказал мэр Москвы.

По его словам, собираемость налогов не увеличивает налоговое бремя, а уменьшает его, передает ТВЦ.ru. Если государство недобирает 20-40% налогов, оно вынуждено повышать налоги и нагружать добросовестных налогоплательщиков, заявил Собянин.

"Это ужасная система, которая ведет в никуда, она разрушает экономику, разрушает социальную справедливость, разрушает все", - подчеркнул глава города.